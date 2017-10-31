Nokia 2 tanıtıldı! İşte Nokia 2 özellikleri ve fiyatı!

Nokia'nın uzun bir süredir tanıtması beklenen Nokia 2 modeli bugün resmen tanıtıldı. İlk etapta 99 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen Nokia 2, yeni fiyatı ile bizleri biraz şaşırttı. Kompakt tasarımı ile dikkat çeken Nokia 2, özellikleri ile de kullanıcılara akıcı bir Android deneyimi vadediyor. Peki, Nokia 2 özellikleri ve fiyatı ne?

Nokia 2 özellikleri

Nokia 2 modelinde 5 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Düşük güç tüketimli HD LTPS ekran, çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Android Nougat ile kutusundan çıkan Nokia 2, donanım bölümünde biraz hayal kırıklığı yaşatıyor.

Nokia 2 modelinde 1.7 GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon 212 yonga seti ve 1 GB RAM yer alıyor. 4.100 mAh kapasiteli batarya ile gelen Nokia 2, Snapdragon 212'nin düşük güç tüketiminden de yararlanarak tam 2 gün kullanım süresi sunuyor.

8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera ile gelen Nokia 2'nin bakır siyahı, kalay-kurşun siyahı ve kalay-kurşun beyazı renk seçenekleri sunuluyor. Giriş seviyesi bir telefon olan Nokia 2, Avrupa'da Kasım ayında 199 Euro'ya satılacak.