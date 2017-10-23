Nokia 2'nin fiyatı sudan ucuz!

HMD ile muhteşem bir geri dönüş yapan Nokia, orta ve üst seviye telefonları ile büyük beğeni toplamıştı. Nokia 9 üzerinde çalışmalar yapan firma, çok yakında giriş seviyesi Nokia 2 modeli ile karşımıza çıkacak. Bugün ise Nokia 2 tanıtılmadan fiyatı ortaya çıktı.

Nokia 2'nin 149 dolar ila 199 dolar arasında fiyat etiketine sahip olması bekleniyordu. Ancak bugün gelen bilgilere göre; Nokia 2'nin fiyatı 99 dolar olacak. Çift sim kart desteği ile gelecek olan 99 dolarlık Nokia 2, Snapdragon 212 yonga seti ve 1 GB RAM'den gücünü alacak.

4.000 mAh bataryası ile uzun kullanım ömrü sunacak olan Nokia 2, 4.5 inç büyüklüğünde 720P ekranı ile segmentinin sınırlarını zorlayacak. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkması beklenen Nokia 2'nin, Nougat güncellemesini almayacağını düşünüyoruz.

Nokia 2, söylendiği gibi 1 GB RAM ile gelirse işi çok zor görünüyor. Umarız Nokia bu 99 dolarlık fiyatı bozmadan Nokia 2'de 2 GB RAM'e yer verir ve telefonda kasma sorunları yaşanmaz.