Nokia 3, 5 ve 6 için Oreo güncellemesi resmen duyuruldu!

HMD, Nokia 3, 5 ve 6 için Oreo güncellemesini resmen açıkladı. İşte Nokia 3, 5 ve 6'nin Android 8.0 Oreo ile tanışma tarihi!

28/09/2017 09:15

HMD işbirliği ile küllerinden yeniden doğan Nokia, doğru yolu bulmuş ve tercihini Android'den yana kullanmıştı. Her kesme hitap eden telefonları ile dikkat çeken Nokia, şimdi de yazılım konusunda rakiplerine göre daha hızlı davranacağını duyurdu.

2017 bitmeden Oreo geliyor!

HMD, bugün yapmış olduğu açıklamada; Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin Android Oreo güncellemesini kesin olarak alacağını duyurdu. HMD, Android 8.0 Oreo güncellemesi için o kadar iddialı ki, 2017 yılı bitmeden cihazlarını bu sürüme yükselteceğinin de altını çiziyor.

1506578701_nokia-6beautyshot.png

Nokia'nın rakipleri 5.000 TL'ye telefon satıp Android 8.0 Oreo güncellemesini henüz sunamamışken, fiyatı 2.000 TL'yi aşmayan Nokia modellerinin Android Oreo güncellemesini alması oldukça başarılı bir hamle olarak yorumlanabilir. Bakalım HMD ve Nokia, bu yükselişini ilerleyen yıllarda da sürdürebilecek mi?

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER