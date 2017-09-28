Nokia 3, 5 ve 6 için Oreo güncellemesi resmen duyuruldu!

HMD işbirliği ile küllerinden yeniden doğan Nokia, doğru yolu bulmuş ve tercihini Android'den yana kullanmıştı. Her kesme hitap eden telefonları ile dikkat çeken Nokia, şimdi de yazılım konusunda rakiplerine göre daha hızlı davranacağını duyurdu.

2017 bitmeden Oreo geliyor!

HMD, bugün yapmış olduğu açıklamada; Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin Android Oreo güncellemesini kesin olarak alacağını duyurdu. HMD, Android 8.0 Oreo güncellemesi için o kadar iddialı ki, 2017 yılı bitmeden cihazlarını bu sürüme yükselteceğinin de altını çiziyor.

Nokia'nın rakipleri 5.000 TL'ye telefon satıp Android 8.0 Oreo güncellemesini henüz sunamamışken, fiyatı 2.000 TL'yi aşmayan Nokia modellerinin Android Oreo güncellemesini alması oldukça başarılı bir hamle olarak yorumlanabilir. Bakalım HMD ve Nokia, bu yükselişini ilerleyen yıllarda da sürdürebilecek mi?