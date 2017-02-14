Nokia 3 hangi özelliklere sahip olacak?

Bugün yayınladığımız bir haberde sizlere, Nokia’nın, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 olmak üzere üç akıllı telefonunu MWC 2017’de sergileyeceğini duyurmuştuk. Bunun yanı sıra şirketin, Nokia 3310’nun modern bir versiyonunu duyurması bekleniyor.

Snapdragon 430 işlemci, 16 MP ana arka kamera, Android 7.0 Nougat, 4 GB RAM ve 5.5 inç Full HD ekrana sahip Nokia 6 zaten Çin'de tanıtıldı ancak, şirket bu modeli 26 Şubat'ta düzenlenecek olan MWC 2017’de tekrar sergileyecek. Belki de, dünyanın diğer pazarları için de duyurusunu yapacak. Nokia 5’in, Snapdragon 430, 5.2 inç 720p HD ekran, 2 GB RAM ve 12 MP ana kamera gibi özellikler ile birlikte geleceği daha önceden biliniyordu. Nokia 5‘in 199 €, Nokia 3’n ise fiyatının 149 € olacağı tahmin ediliyor.

Son sızıntı, Nokia 3'ün daha düşük donanım özellikleri ve fiyatıyla geldiği gerçeği dışında bilinmeyen teknik özelliklerini ortaya koydu. Weibo'dan kaynaklı yeni bir söylenti, bize Nokia 3'ün temel özelliklerine bir göz atma imkanı sağlıyor. Söylentilere göre, giriş seviyesi Nokia 3'ün 5.2 inç / 5.3 inç 720p HD ekrana sahip olması bekleniyor ve Qualcomm Snapdragon 425 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile geleceği söyleniyor. 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera da özellikler arasında yer alıyor.