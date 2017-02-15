Nokia 3 ve Nokia 5 özellikleri ile sızdı!

Nokia 6 ile artık Android ile yoluna devam edeceğinin sinyallerini veren Nokia, ay sonu başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde sahne alacak. Nokia, bu etkinlikte N Series telefonlarının yanında giriş segmentine hitap etmek için Nokia 3, orta segmente hitap etmek ise Nokia 5 modelini tanıtacak.

Etkinlikten günler önce bugün Nokia 3 ve Nokia 5'in özellikleri ve çizimleri yayınlandı. Sızıntılara göre Nokia 3, beklendiği gibi giriş seviyesi Android telefon olacak.

Nokia 3; 5.2 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde ekrana, dört çekirdekli Snapdragon 425 yonga setine 2 GB RAM'e, 16 GB dahili depolama birimine, 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera ile gelecek. Nokia 3, kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkacak.

Nokia 5 ise Nokia 3'ten farklı olarak Snapdragon 430 yonga setine sahip olacak. Nokia 5'in fiyatı 200 dolar olacağı söylenirken, Nokia 3'ün ise 150 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Şimdilik sadece Çin pazarında boy gösteren Nokia, bakalım MWC 2017 sonrası global pazara açılacak mı?