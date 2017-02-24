2017 model Nokia 3310 çıkış tarihi ve fiyatı!

Nokia hayranları şüphesiz, Finlandiyalı şirketin 26 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan tanıtım etkinliğini heyecanla bekliyorlar. HMD Global tarafından en az üç Android akıllı telefonun yanı sıra, bir de özellikli telefon piyasaya sunulacak.



Nokia 3310'un yenilenerek modern bir versiyonunun piyasaya sürüleceği haberleri, geçen hafta ortaya çıkmıştı ancak, fiyatı hakkında bir bilgi yoktu ve çok az şey biliniyordu. Modern Nokia 3310'un resmi tanıtımına yalnızca bir kaç gün kaldı ve en sağlam telefon hakkında biraz daha bilgi edindik.





Çok sayıda raporun modern Nokia 3310'un bir Android cihazı olabileceğini iddia etmesine rağmen, telefonun MWC 2017'de ilan edileceğini doğrulayan aynı kaynak şimdi de bir özellikli telefon olmaya devam edeceğini söyledi.



Bununla birlikte, HMD Global, telefonun görünümünü yeni tasarım diliyle güncelleştirmek için biraz değiştirecek. Minik değişiklikler modern Nokia 3310'u orijinal modelden daha hafif ve daha ince yapacak. Tuşların boyutu da buna göre ayarlanacak.



Nokia 3310'un tek renkli ekranının tersine, modern sürüm biraz daha geniş renk seçeneklerine sahip olacak. Yine de, pil ömrünü etkilemeyecek şekilde, özellikler çok fazla geliştirilmeyecektir. Gizemli olan şey ise çıkarılabilir bir pil ile birlikte gelip gelmeyeceği.



Son olarak telefon çeşitli renklerde gelecek ve HMD, modern Nokia 3310'u siyah, mavi, gri, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle başlatacak. Nokia 3310’un 59 € fiyat etiketi ile geleceği de onaylandı.

Ayrıca yeni gelen bilgilere göre, modern Nokia 3310 özellikli telefonun sadece İngiltere perakendecisi Carphone Warehouse'dan alınabileceği konusunda yüksek bir ihtimal var. Sektördeki kaynaklar HMD’nin, yeni Nokia 3310'un İngiltere'de dağıtımı için perakendeci ile bir ortaklık imzaladığını iddia ediyor.