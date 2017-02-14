Nokia 3310 geri dönüyor!

Eski Nokia çalışanları tarafından işletilen ve Nokia Android telefonları geliştirme sorumluluğunu üstlenen Finlandiya şirketi HMD, MWC 2017'de birkaç yeni cihaz duyurmayı planlıyor . Şirket, MWC'deki varlığını doğrulamıştı ve şimdi de şirketin neler tanıtacağına dair bilgiler geldi.

Venture Beat'a göre, HMD üç marka yeni telefon duyuracak. İddialara göre iki adet Android akıllı telefon ve bir özellikli telefon etkinlikte tanıtılacak. Tanıtılan akıllı telefonların adı Nokia 5 ve Nokia 3 olacak.



Nokia 5 cep telefonunda 5.2 inç 720p ekran, 2 GB RAM, 12 MP arka kamera gibi özellikler bulunacak ve 200 dolara mal olacak. Bunun, geçen ay bir benchmark testinde görülen Nokia "Heart" olduğunu düşünüyoruz. Nokia 3’e gelince, bunun giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu söyleniyor ve 150 dolara mal olması bekleniyor.

Buna ek olarak, Nokia 6 (şu anda sadece Çin'de mevcut) ayrıca MWC 2017'de sergilenecek. Peki sözü edilen özellikli telefona ne oldu? Şaşırtıcı bir şekilde, bu telefonun popüler Nokia 3310'un "modern versiyonu" olacağı söyleniyor. Başlangıçta 2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310, 100 milyondan fazla ünite ile satılmış ve uzun ömürlü olmakla birlikte son derece dayanıklı ve güvenilir olduğu için şöhret kazanmıştı. Bu iddia edilen modern Nokia 3310 cep telefonunun özellikleriyle ilgili hiçbir haber yok, ancak telefonun 60 dolara mal olabileceğini söylüyorlar.



HMD, 26 Şubat'ta MWC 2017 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bildirildiğine göre, o gün açıklanan tüm telefonlar Avrupa'da pazarlanacak.