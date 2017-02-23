Nokia 3310, Android ile mi çalışacak?

HMD ile Android telefon pazarına giriş yapan Nokia, bu süreçte Nokia 6 modelini duyurmuş ve firmanın amiral gemisi olacak olan Nokia 8 hakkında bilgiler vermişti. MWC 2017 etkinliğinde sahne alacak olan Nokia, geçmişe bir dokunuş yaparak efsanevi telefonu Nokia 3310 modelini tekrar görücüye çıkaracağını açıklamıştı. Bugün ise Nokia 3310'un nasıl olacağına dair ilk açıklamalar geldi.

Android'e geçiş yapan Nokia'nın, yeni Nokia 3310 modelinde de Android işletim sistemine yer vermesi bekleniyordu. Ancak bugün yayınlanan raporlar Android'li Nokia 3310 bekleyenleri üzeceğe benziyor. Açıklanan raporda; Nokia 3310'un Android ile geleceği spekülasyonun aksine, bunun akıllı bir telefon olmayacağı söyleniyor.

Yeni Nokia 3310'un selefinin tasarım anlayışına sahip, ancak daha ince ve daha hafif olacağı raporda yer alıyor. LCD ekranın yer alacağı telefon; kırmızı, yeşil ve sarı gibi farklı renk seçenekleri ile de gelecek.

Nokia 3310'un şimdilik hangi işletim sistemi ile çalışacağı bilinmiyor. Bakalım MWC 2017 etkinliğinde bizleri nasıl bir Nokia 3310 bekleyecek?