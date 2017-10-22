Nokia 3310 hakkındaki ilginç bilgiler!

Gerçi Nokia, yeni 3310'u piyasaya sürdü, ama yenisi orijinalinin yerini tutamadı. Kiminin gençlik hatırası, kiminin uğurlu telefonu olan 3310 hakkındaki bazı ilginç gerçeklere birlikte bakalım. Günümüz telefonlarına kıyasla Nokia 3310 uzun kullanım süresi sunar. Telefon 55 saat konuşma süresine sahip, bu da 2 günden daha fazla demek. Bekleme süresi ise 245 saat. Yani 10 günden fazla. Bir akıllı telefonun açıldıktan sonra hazır duruma geçmesi ortalama olarak yaklaşık 20 saniye sürüyor. Nokia 3310'da bu süre 8 saniyedir.

Nokia 3310, Finlandiya'da Yok edilemez diye anılır. Telefon Finlandiya kültürüne de girdi. Cihaz ülkeyi temsil eden ulusal emojilerden biri olarak seçildi. 3310'dan bahsetmişken Snake'i es geçmez olmaz. Snake tüm zamanların en çok oynanan mobil oyunu unvanına sahiptir. 1 milyarın üstünde oyuncu tarafından oynanarak 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Snake'in Rus bir oyuncu tarafından bitirildiğine dair internette dolanan bir GIF var.

Ancak bu GIF'in ne kadar doğru ya da yalan olduğu belli değil. İnternette dolanan bir habere göre Nokia 3310 hayat bile kurtardı. Afganistan'da görevli bir askere gelen kurşun, cebinde bulunan 3310'a isabet etti ve asker böylece yara almadan kurtuldu. Nokia 3310 piyasaya çıktığında teknolojik gelişmelerin yeni yüzü olarak görüldü.

Bir tuğladan daha ufak olması ve küçük dahili anteniyle öne çıktı. İş dünyasında da kullanıldı. Telefonda özelleştirme seçenekleri vardı, ama içlerinde belki de en dikkat çekici olanlarından biri kullanıcıların kendi zil seslerini yapabilmesi oldu. Yeni melodiler uğruna 3310'un düğmeleri çok aşınmıştır. 3310'un mesajlaşma için karakter sınırı 459'dur. Zamanındaki rakiplerinden üç kat daha fazla. 3310'un ve Nokia'nın rakiplerinin sıyrılmasının diğer nedenlerinden biri de budur.