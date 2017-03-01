Nokia 3310 kamerası Galaxy S7 kamerasına karşı!

Geçtiğimiz günlerde Nokia, MWC 2017 kapsamında yeni telefon modellerini tanıttı. Bu modeller arasında sağlamlığı ile ün yapmış efsane cep telefonu Nokia 3310’un yenilenmiş versiyonu da vardı. Telefon, 2017 yılına uyarlanarak yeniden geliştirildi.

Yeni nesil Nokia 3310, eskisi modelde olmayan arka kamera özelliği ile birlikte geldi. Nokia 310’un kamerası 2 megapiksel ancak bilindiği gibi kamera kalitesinde megapiksel sayısının çokluğu fazla etkili olmuyor.

Nokia 3310’un kamera kalitesini anlamak için gerçek hayat çekimleri gerekiyor ve bunu yapan Phone Arena sitesi, telefonun kamerasını Galaxy S7 kamerası ile karşılaştırmış. Phone Arena sitesi Nokia 3310’un kamerasının Galaxy S7 kamerasından daha iyi çekim yaptığını düşünüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu çekimleri inceleyerek hangisinin daha iyi olduğuna siz karar verebilirsiniz.

Nokia 3310

Galaxy S7