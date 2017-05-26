Nokia 3310 kamerası iPhone 7 kamerasına karşı!

Tüm beklentilere rağmen dokunmatik ekranı olmayan 188 TL’lik bir telefon, yılın en hevesle beklenen teknoloji lansmanlarından biri oldu. Bunun nedeni ise bir zamanların oldukça popüler ve sağlamlığı ile ün yapmış yeni renkli Nokia 3310’un web tarayıcı ve hatta bir kamera ile yeniden yapılanması oldu.

Yeni Nokia 3310, Mobil Dünya Kongresi 2017'in en ilginç cihazlarından biri oldu. Telefon, akıllı ve dokunmatik ekranlı olmamasına rağmen büyük ilgi ile takip edildi.

Nokia 3310 özellikleri:

Boyutlar: 115.6/51.0/12.8mm - 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası

Retro aygıtın iki megapikselli kamerası oldukça iyi görüntüler alıyor. Nokia 3310 kamerası iPhone 7'deki kamera ile karşılaştırıldı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.

iPhone 7

Nokia 3310