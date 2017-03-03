Nokia 3310 katili Gresso Meridian ile tanışın

Tanınınmış lüks telefon ve aksesuar üreticisi Gresso, Nokia 3310'a rakip bir telefon üretmeye karar verdikten sonra ideal özellikli telefonun kendi lüks sürümünü tanıttı. Gresso Meridian adlı telefon, basit ama yine de lüks bir özellikli telefon isteyen tüm zengin müşteriler için etkileyici bir telefon.

Süper gösterişli Meridian'den iki çeşit mevcut. Birincisi paslanmaz çelik klavyeli "ultra dayanıklı" titanyum kasa ve paslanmaz çelik klavye, ikincisi ise 18k sarı altın klavyeli prestijli siyah PVD titanyum kasa modeli. GPRS, EDGE, Bluetooth 3.0 ve Micro USB yuvasını destekliyor ve önceden yüklenmiş herhangi bir oyun yok. Bununla birlikte, ikili SIM desteği ve 375 saat bekleme, 18 saat konuşma süresi sunuyor. Gresso bu telefondan sadece 999 adet üretecek.

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