Uygun fiyatlı Nokia 5 ve Nokia 3 Androidli telefonlar tanıtıldı

Telefonla ilgili konularda Nokia markasına sahip olan şirket olan HMD Global, bugün MWC fuarında sahne aldı ve şık bir 360 video canlı yayın ile iki yeni Nokia Android akıllı telefonun yanı sıra Nokia 6'nın uluslararası versiyonunu tanıttı.

Nokia 3

Yeni modellere Nokia 5 ve Nokia 3 adı verilmiş. Nokia 3, 5-inç HD ekran, Gorilla Glass'a sahip ve 8MP selfie kamera ile birlikte geliyor. Telefon,139 Euro'tan fiyatlandırılacak. Dört çekirdekli bir MediaTek işlemci ve 2 GB RAM ile güçlendirilen telefonun fiyatı oldukça uygun. Telefon, 16 GB'lık dahili belleğe sahip ancak, daha fazla depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği de sunuyor. Nokia 3, 2650 mAh pil ile geliyor.

Nokia 5

Nokia 5, daha büyük, 5.2-inç ekrana sahip olarak kısaca önizlendi ve 189 Euro'ya mal olacağı açıklandı. 2 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 430 ile güçlendirilmiş olan Nokia 5, fırçalanmış alüminyum tasarıma sahip. 13 MP'lik arka kameraya sahip telefon, 3000 mAh'lık pille çalışıyor. Nokia 5, 16 GB dahili hafıza ve microSD kart yuvası özelliklerini sunuyor.

Nokia 5 tanıtım videosu:

Yeni Nokia telefonlar Nokia 6 ile birlikte, 2017 yılının 2. çeyreğinde satışa sunulacak. Nokia 3 ve Nokia 5, mavi, bakır, siyah ve gümüş renginde olacak. Nokia akıllı telefonların saf Android Nougat işletim sistemi ile geleceği açıklandı.

Sonraki sayfalarda Nokia 3 ve Nokia 5'in resmi görsellerini inceleyebilirsiniz.