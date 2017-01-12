Nokia 6 AnTuTu'da kaç puan aldı?

Nokia'nın HMD Global aracılığı ile tanıttığı en yeni Android akıllı telefonu birkaç gündür piyasada ancak, telefonun performans kapasitesini açığa çıkararak testler yapılmaya başlandı. AnTuTu testi yapılan cihazın test ekran görüntüsü yayınlandı.

Çok yüksek özelliklere sahip olmayan telefonun beklenildiği gibi, puanı da çok fantastik değil. Nokia 6 AnTuTu’dan 44517 puan aldı. Özellikle Apple A10 işlemcili iPhone 7'nin aldığı 190.000 veya Snapdragon 821'li OnePlus 3T telefonun aldığı 160.000'in üzerinde puanlarla karşılaştırıldığında, 1.4GHz hızında Snapdragon 430 yongasetinin desteklediği Nokia 6’nın aldığı puan doğal olarak oldukça sönük kalıyor.

Nokia 6 düşük özelliklere sahip olsa da, Premium ve çok sağlam tasarımı ile oldukça ilgi çekici.