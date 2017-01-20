Nokia 6 bir dakikada tükendi!

Bir zamanların en popüler telefon üreticisi Nokia, orta sınıf akıllı telefon modeli Nokia 6 ile geri dönüş yapmıştı. Nokia 6 JD.com'da ilk flaş satışına başladı ve 60 saniyenin altında stokları tüketti. Bununla birlikte, çok beklenen cihaz son bir kaç gün içinde zaten 1 milyondan fazla ön sipariş almıştı.

Daha net olmak gerekirse Nokia 6, 247 $ (1699 yuan) fiyatla JD.com e-ticaret platformunda satışa sunuluyor. Cihazın özellikleri dikkate alındığında biraz pahalı olduğu düşünülüyor.

Nokia 6 özellikleri

1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5-inç ekran

Snapdragon 430 SoC

4GB RAM

64GB depolama, microSD

16 megapiksel ana kamera, LED flaş

8MP selfie kamera

3000 mAh pil

Android 7.0 Nougat

JD.com önümüzdeki günlerde yine satışa sunacak ve muhtemelen yine fazla satış gerçekleşecek.