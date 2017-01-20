Nokia 6 bir dakikada tükendi!

Bir zamanların en popüler telefon üreticisi Nokia, orta sınıf akıllı telefon modeli Nokia 6 ile geri dönüş yapmıştı. Nokia 6 JD.com'da ilk flaş satışına başladı ve 60 saniyenin altında stokları tüketti. Bununla birlikte, çok beklenen cihaz son bir kaç gün içinde zaten 1 milyondan fazla ön sipariş almıştı.
Daha net olmak gerekirse Nokia 6, 247 $ (1699 yuan) fiyatla JD.com e-ticaret platformunda satışa sunuluyor. Cihazın özellikleri dikkate alındığında biraz pahalı olduğu düşünülüyor.
Nokia 6 özellikleri
1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5-inç ekran
Snapdragon 430 SoC
4GB RAM
64GB depolama, microSD
16 megapiksel ana kamera, LED flaş
8MP selfie kamera
3000 mAh pil
Android 7.0 Nougat
JD.com önümüzdeki günlerde yine satışa sunacak ve muhtemelen yine fazla satış gerçekleşecek.
YORUMLAR