Nokia 6 diğer pazarlara geliyor

Nokia 6'nın birkaç gün önce TA-1003 model numarası ile Bluetooth sertifikasından geçen uluslararası varyantı, aynı model numarası ile şimdi de Tayvan'da sertifika aldı.

Ünite LTE, CDMA ve GSM gibi dünya çapında gerekli tüm bağlantıları destekliyor. Telefon, 5.5 inç 1080p ekran, 16MP kamera, Snapdragon 430 yonga seti ve alüminyum gövde gibi özellikleri taşıyor.

Nokia 6 şimdiye kadar Çin'e özgü bir ürün oldu ve sarışa sunulduğu her anda satış rekorları kırdı.

Şirketin MWC 2017'de, Nokia 3, Nokia 5 ve tekrar canlanan Nokia 3310'un yanı sıra dünya çapında pazarlarda yer alacak bir Nokia 6 modeli tanıtmasını bekliyoruz .