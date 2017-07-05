Nokia 6 güncelleme aldı!

Firmayı bir anda piyasadan silen Windows Phone macerasından sonra aradığı kanı Android'de bulan Nokia, üst seviye telefonları ile büyük beğeni toplamıştı. Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulan Nokia 6, 8 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setine, 3 GB RAM'e, 5.5 inçlik Full HD ekrana ve 16 Megapiksel kameraya sahip.

Türkiye satış fiyatı 1.300 TL civarında olan Nokia 6, bugün yeni bir güncelleme aldı. Yaklaşık 150 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile Temmuz ayı Android güvenlik güncellemeleri Nokia 6'ya geliyor. Henüz daha Pixel ve Nexus telefonlardan bile önce güvenlik güncellemelerini alan Nokia 6, güncelleme konusunda dev firmalara adeta kafa tutuyor.

Hatırlayacağınız üzere 3.000 TL bandında satılan Galaxy S6 daha dün anca Haziran ayı güvenlik güncellemelerini almıştı. Nokia, rakibinin yaptığı hatayı yapmayıp, cihazlarına uzun süre güncelleme desteği sunacağa benziyor.