Nokia 6, rekor satışın ardından yine tükendi

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Nokia 6, JD.com'da ilk flaş satışını yapmış ve 60 saniyenin altında stokları tüketmişti. Çok beklenen cihaz son bir kaç gün içinde zaten 1 milyondan fazla ön sipariş almıştı. İkinci flaş satışı 26 Ocak yani yarın yapılacak olan Nokia 6, şimdi de 1.4 milyon ön sipariş aldı.
Anlaşılan o ki, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada Nokia kalitesini bekleyen kullanıcılar çok fazla. Yarın yapılacak satışta JD.com’un yine rekor kırıp yok satması bekleniyor.
Nokia 6 özellikleri
1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5-inç ekran
Snapdragon 430 SoC
4GB RAM
64GB depolama, microSD
16 megapiksel ana kamera, LED flaş
8MP ön kamera
3000 mAh pil
Android 7.0 Nougat
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