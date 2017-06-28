Nokia 6, Türkiye'ye donanım ve yazılım olarak farklı gelecek!

HMD, tüm Nokia markalı akıllı telefonlarını Haziran ayı sonuna kadar dünya çapında kullanıma sunacağına dair söz vermesine rağmen, Temmuz ayına kadar birçok ülkenin Nokia cep telefonundan iki tanesini alamayacağı söyleniyor.



Nokia 6, HMD tarafından piyasaya sürülen ilk Android akıllı telefon ancak cihaz, aylarca Çin’de satışa sunuldu. Uluslararası varyantın çok yakında Avrupa pazarlarına çıkması bekleniyor.



Bununla birlikte, Nokia 6'nın Çin ve dünya varyantları arasında bir fark var ve bunlardan biri RAM miktarı. Çin'de Nokia 6 lansmanı 4GB RAM içeriyor olsa da, HMD Mayıs ayında yaptığı açıklamada küresel modelin sadece 3GB RAM'lik kapasiteye sahip olacağını açıkladı.



Görünüşe göre Finli şirket, piyasaya sürülmeden önce Nokia 6'nın uluslararası sürümünde bazı yazılım ve donanım değişiklikleri yapmış ve bu değişikliklerden biri de bellek miktarı ile ilgili.



HMD, telefon onaylandıktan sonra Nokia 6'ya yaptığı tüm değişikliklerin listesini FCC'ye (Federal Communications Commission - Federal Haberleşme Komisyonu) bir mektup ile gönderdi.



HMD, yazılım tarafında RF Kart yapılandırma hatasını düzelttiğini doğruladı ve şarj cihazı kapandığında FP sürücüsünde gerçekleşen bir problemi çözdüğünü doğruladı.

Aşağıda ve sayfalarda telefona ait görselleri ve tanıtım videosunu inceleyebilirsiniz.



