Nokia 6 ve Nokia 3 kamera örnekleri

MWC, bazılarının ümit ettiği gibi yeni bir Nokia PureView telefonu getirmedi. Bunun yerine Nokia ve HMD orta menzilli ve giriş seviyesi segmentlerden akıllı telefonlarını duyurdu. Nokia 5 ve 3310 (2017) telefonların kameralarının örneklerini daha önce görmüştük. Şimdi de Nokia 6 ve Nokia 3'ün kamera örneklerini görme zamanı.

Nokia 6

Nokia 6 kamerası nispeten 1μm'lik küçük pikselli 16MP'lik bir sensöre sahip. Diyafram aralığı ortalama f/2.0'da, ancak çift LED flaş ve Faz Algılama otomatik netleme özelliğine sahip. Xiaomi Mi Mix, 16MP 1μm f/2.0 kamera ile birlikte tanıtıldığında biraz hayal kırıklığına uğradık. Bununla birlikte, Nokia 6’nınfiyat aralığına göre, teknik özelliklerin oldukça sağlam olduğunu düşünüyoruz.

Nokia 6 Panorama çekim.

Nokia 6’nın 8MP ön kamerası daha büyük piksellere (1.12μm) ve aynı f/2.0 diyaframa sahip. Ana kamera gibi 1080p video da kaydedebiliyor.

Selfie çekim.

Nokia 6, AVC codec bileşenini kullanarak MP4 dosyalarındaki 1080p videoyu kaydedebiliyor.

Nokia 3

Nokia 3'ün arka ve ön kamerası aynı f/2.0 diyaframın aralığında1.12μm pikselli 8MP sensörden oluşuyor. Bu arada Nokia, Google Pixel'in neredeyse tüm yazılımlarını aldı ve telefonlarına yükledi.

Nokia 3 selfie çekim.

Nokia 3 bir şekilde 3GP formatını canlı tutuyor. Şans eseri, video oynatıcıların ve hatta YouTube'un eski dosya biçimiyle hiçbir sorunu yok. Ayrıca daha basit bir codec bileşeni kullanıyor ve en azından cihazınıza göre 32fps video üretiyor. Ses, 128Kbps'de stereo olarak kaydediliyor.

Sonraki sayfalarda Nokia 6 ve Nokia 3'e ait kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.