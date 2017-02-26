Nokia 6'nın uluslararası versiyonu duyuruldu! İşte fiyatı!

Nokia, geçtiğimiz ay Android ile çalışan orta menzilli ilk Nokia 6 akıllı telefonunu piyasaya sundu. Ancak ne yazık ki, telefon Çin'e özgü olması ve şimdiye kadar şirketin diğer pazarlara getirme niyetini göstermemesi nedeniyle markanın dünya çapındaki hayranları üzülmüştü.

Bununla birlikte, çok sayıda flaş satışında rekor satış yaptıktan sonra HMD Global, Nokia 6'yı Çin'in dışında satma fikrine sıcak bakmış gibi görünüyor. Bu akşam MWC 2017 kapsamında etkinlik düzenleyen Nokia, Nokia 6'nın 2017 yılının ikinci çeyreğinde uluslararası pazarda piyasaya çıkacağını duyurdu ve parlak piyano siyahı olan Nokia 6'nın özel bir sürümünü açıkladı.

HMD Global, Nokia 6'nın temel versiyonu 229 euro (241 USD), premium Nokia 6 Art versiyonu ise 299 euro (315 USD) fiyat etiketine sahip olacak.