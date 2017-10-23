Nokia 7 kamera örnekleri

Birkaç gün önce HMD Global, Nokia ailesinin en yeni üyesi Nokia 7'yi resmen açıkladı. Üstün malzeme kalitesi (7000 serisi alüminyum, vakumla kalıplanmış 3D Corning Gorilla Cam konstrüksiyonu) ve 5.2 "1080p LCD, Snapdragon 630, 4GB veya 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi gibi oldukça iyi özelliklerle gelen telefon orta sınıf telefonlar içinde tercih edilebilir.

Bu son derece rekabetçi Pazar içinde bir yer edinmek o kadar kolay değil ve f/1.8, 1.12um piksel, çift tonlu LED ile16MP kamerası kalite departmanında büyük bir başarı sağlamak için yüksek bir umut kaynağı. Nokia 7 ile çekildiği iddia edilen bir dizi fotoğraf ortaya çıktı.

Renkler güzel, doğal ve netlik çerçevede tutarlı görünüyor. Ne yazık ki, incelemek için gerçek düşük ışıklı çekimler yok.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.