Nokia 8 için Android Oreo müjdesi!

HMD ile güçlerini birleştiren Nokia, fiyatına göre sunduğu performans ile dikkat çeken Android telefonlarını geçtiğimiz aylarda piyasaya sunmuştu. Android Nougat ile çıkışını gerçekleştiren Android'li Nokia modellerinin 2017 bitmeden Android Oreo güncellemesini alacağı geçtiğimiz gün duyurulmuştu. Türkiye'de 1.300 TL'ye satılan Nokia telefonunun bile Android Oreo alacak olması, diğer dev telefon üreticilerine ders niteliğinde olacak.

HMD, bugün amiral gemisi unvanını taşıyan Nokia 8 modeline Android Oreo güncellemesini ne zaman sunacağına ilişkin bilgiler paylaştı. HMD yöneticileri Tayvan'da Nokia 8'in piyasaya çıkışı için gerçekleştirilen basın etkinliğinde; Nokia 8'in Ekim ayının sonundan itibaren Android Oreo güncellemesini alacağını duyurdu. Diğer Nokia modelleri ise bu güncellemeye 2017 bitmeden önce kavuşacak.

Donanım konusunda olduğu kadar yazılım konusunda da hamleler yapan HMD ve Nokia için geleceğin parlak göründüğünü söyleyebiliriz. Umarız firma güncelleme desteğini Android 9.0 P'de de vermeye devam eder.