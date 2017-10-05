Nokia 8 ne kadar dayanıklı? (Video)

Android ile yeniden hayat bulan Nokia, ilk etapta Android pazarını tartmak için giriş ve orta seviye telefonları pazara sürmüştü. HMD ile güçlerini birleştiren Nokia, ilerleyen dönemde amiral gemisi modeli olan Nokia 8'i Türkiye de dahil olmak üzere satışa sundu.

Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM'den gücünü alan Nokia 8, çift kamerası ile rakiplerine adeta göz dağı veriyor. Alüminyum kasalı Nokia 8, son dönemde işkence testleri ile ön plana çıkan JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuludu.

Çizilme ve ateşle yakma gibi işkence testleri yapılan Nokia 8, bakalım ne kadar dayanıklıymış?