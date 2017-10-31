Nokia 8 parçalara ayrıldı (Video)

JerryRigEverything YouTube kanalından Zack Nelson, bu ayın başlarında, Nokia 8 amiral gemisi telefonunda, sağlam bir yapıya sahip olduğunu doğrulayan bazı dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Nelson, cihazın onarılmasının kolay olup olmadığını ortaya koymak için YouTube kanalına başka bir video daha ekledi.

Aşağıda izleyebileceğiniz videoda, telefonun ekranı, aralarında bulunan yapıştırıcıyı biraz ısı kullanarak yumuşattıktan sonra kasasından ayrılıyor. Ekran panelini telefonun gövdesine bağlayan iki ayrı şerit kablo var. Şerit kablolar söküldükten sonra, ekran aygıttan çıkarılabilir.

Bir acemi için ekranı çatlamak riski olduğu için ekranı, Nokia 8'in kasasından çıkarmak kolay olmayabilir. Bununla birlikte, bir uzman Nokia 8 ekranını değiştirmeyi kolay bulacaktır.

Orta plakayı telefonun çerçevesine bağlayan farklı boyutlarda 19 adet vida bulunmaktadır.3090mAh pil orta plakanın arka tarafında bulunuyor. Telefonun iç sıcaklığını kontrol etmek için pilin hemen üstünde bakır bir ısı borusu bulunabilir. Termal macun ısı borusunda değil yanındaki grafit panelde bulunuyor. Bu, Snapdragon 835 işlemcinin ısısını telefonun grafit paneline ve daha sonra bakır ısı borusuna aktaracağı anlamına geliyor. Bu düzenleme tuhaf görünebilir, ancak Nokia 8'in sıcaklığını iyi kontrol etmeyi başarıyor.

Nelson'ın Nokia 8 parçalaması, telefonun arka tarafında bulunan çift kamera sisteminin değiştirilebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, telefonun şarj portu anakarttan çıkarıldıktan sonra değiştirilebilir, ancak yalnızca ekran ve orta plakayı ayırdıktan sonra erişilebilir. Nokia 8'in ekran ve pil gibi bileşenleri değiştirilebilir olsa da, onarmak kolay değildir.