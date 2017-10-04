Nokia 8 Türkiye fiyatı açıklandı!

HMD ile güçlerini birleştiren Nokia, ilk etapta giriş ve orta seviye Android telefonları ile telefon pazarını ölçüp tartmıştı. Ülkemizde Vodafone aracılığı ile satışa sunulan diğer Nokia telefonları, uygun fiyatları ile büyük beğeni toplamıştı. Nokia, şimdi de amiral gemisi modeli Nokia 8'i resmi olarak Türkiye'de satışa sunuyor.

Nokia 8 özellikleri

Diğer Nokia telefonlarında olduğu gibi ilk olarak Vodafone aracılığı ile satılacak olan Nokia 8, 5.3 inç büyüklüğünde 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana, Snapdragon 835 yonga setine, 4 GB RAM'e, 13 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumuna, 64 GB depolamaya ve 3.090 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Nokia 8 Türkiye fiyatı

Android 7.1 Nougat ile kutusundan çıkacak olan 2017 bitmeden de Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan Nokia 8, Türkiye'de 2.999 TL'ye satılacak. Vodafone'un Akıllı Telefon Değişim Kampanyası aracılığı ile 2.040 TL'ye varan indirimlerle Nokia 8'i satın alabileceksiniz. Ayrıca tarifiye ek ayda 65 TL'den başlayan taksitli fiyatlar ile Nokia 8'i satın alabilirsiniz.