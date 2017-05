Nokia 8 ve 9 resmi tanıtım videosunda göründü

HMD Global'in yaklaşan üst düzey telefonları olan Nokia 8 ve 9'u en son duyduğumuzdan bu yana biraz zaman geçti. Fakat bugüne kadar sürekli güvenilir bilgiler sızdıran Evan Blass, resmi bir tanıtım videosu yayınladı ve Nokia 3 ve 5'in yanında bu ikisini de görmemizi sağladı.

HMD Global, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’yı tanıttığında, yılın ilerleyen zamanlarında yeni modeller duyuracağının sözünü vermişti. Sızdırılan video, şirketin 2017 akıllı telefon sıralamasında bir teaser gibi görünüyor.

Nokia 9

Öncelikle, en ilgi çekici ipucu ile başlayalım. Muhtemelen Nokia 9'da çift kamera modülü yer alacak. Bu, daha önce cihaz hakkında duyduğumuz ile aynı doğrultuda ve 22 MP çift sensörlü bir arka kamera ile geleceği söylenmişti.

Bir başka rivayette Nokia 8'in ekran içi bir parmak izi algılayıcıya sahip olacağı da iddia edildi. Bu videoda, çift kamera modülünü kullanan cihazın bu özelliği taşıdığını gösteren bir durum söz konusu değil. Bu, görüntü gösteriyor ki, Nokia 9’un ön yüzünde bir parmak izi tarayıcısı olmayacak.

Nokia 8

Nokia 9'un hemen yanında yer alan başka bir cihaz daha var. Bu cihazın Nokia 8 olduğu söyleniyor.

Maalesef bu video, bir ikili kameraya sahip olduğu hakkında daha önceki söylentileri inkar ediyor gibi görünüyor. Öte yandan, Nokia 8'in 2017 cihazlarından en uzun olanı ve Nokia 9'dan bile biraz daha büyük bir ekrana sahip gibi görünüyor. Aslında, telefonların yan yana görüntülerine göre Nokia 8'in ekranının 5.6 olması gerekiyor. 5.5 inç ekran olacağı söylenen Nokia 9’dan biraz daha büyük.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS