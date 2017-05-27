Nokia 9 canavar gibi geliyor!

HMD Global'in bu yıl açıklanacağı söylenen sözde amiral gemisi olan Nokia 9, son birkaç gün içinde bir kaç büyük sızıntı konusu oldu.

İlk olarak, Fransız bir sitede görüntüleri yayınlanan Nokia 9'un tam olarak görüntüsü verilmedi ve özel bir "kara kutu” içinde gösterilmesi telefonun tam tasarımını görmemizi engelledi. Ancak, Sızdırılmış resimlerin birinde, "Unknown Heart" adlı telefonun kod adının yanı sıra bir Qualcomm Snapdragon yonga seti ve 4GB RAM ile geleceği görülüyor.

Daha sonra, popüler akıllı telefon kıyaslama sitesi Geekbench'te, "HMD Global TA-1004" kod adı ile ortaya çıktı. Testler, Snapdragon 835 platformunu, 4GB RAM'ı ve Android 7.1.1'i gösteriyor ve bu da önceki sızıntıdaki aynı Nokia 9 olabileceğine inandırıyor. Üstelik cihaz, üst düzey performansa sahip Galaxy S8'den daha yüksek puanlar elde etti.

Geekbench’te yine "Unknown Heart" kod adı ile keşfedilen telefon bu defa 8GB RAM ile listelendi. Eğer bu sızıntı gerçek çıkar ise Nokia 9’un bir de 8GB RAM’li varyasyonu olacağını söyleyebiliriz.

Sonraki sayfalarda Nokia 9’a ait görselleri, ekran görüntülerini ve kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.