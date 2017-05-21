Nokia 9 canlı canlı kameralara poz verdi

Nokia 3, 5 ve 6 modellerini piyasaya süren Nokia’nın, bu yıl içerisinde birkaç akıllı telefon daha tanıtması bekleniyor. Tanıtılması beklenen Nokia 9 ve Nokia 8’in tasarımı sızıntılara karşı muhafaza edilmesine rağmen, frandroid.com sitesinin eline geçti .

Nokia 9’da 5.3 inçlik QHD ekran olacak ve incelemeciler maksimum parlaklığı 530nit ölçtü. Ayrıca telefonda Daima Açık ekran özelliği de bekleniyor.

Diğer önemli özellikler arasında Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunuyor. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak telefon, bir çift kulaklık ve QuickCharge 3.0 hızlı şarj cihazı ile birlikte verilecek.

Telefonun arka yüzünde 2x13MP'lik çift kamera kurulumu olduğu bildirildi. Lazer otofokus ve çift LED flaş lenslerin altında yer alacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Nokia 9’a ait görselleri, ekran görüntülerini ve kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.