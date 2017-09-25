Nokia'nın en güçlü amiral gemisi Nokia 9 sızdırıldı

HMD Global'in Nokia 8 amiral gemisi akıllı telefonu tanıtılalı sadece birkaç ay oldu ancak, yeni nesil Nokia 9'un söylentileri son zamanlarda oldukça fazla gelmeye başladı. Şimdiye kadar gelen sızıntılar, Nokia 9’un kenardan kenara ekran ile geleceği yönündeydi.

Şimdi de, Nokia 9'un ekran paneli Çin'in Baidu'sunda görüldü. Bu görüntü paneli daha önce sızdırılan görüntülerdeki modellere çok benziyor. Buna göre, aynı zamanda ekranın daha önce sızdırılmış olana benzeyen 5.5 inçlik bir ekran olacağı da söyleniyor. Nokia 9, QHD çözünürlüğünde OLED ekranın yanı sıra 3D cam arka panel ile bekleniyor. Nokia 9 kablosuz şarj özelliği nedeniyle 3D cam arka panele sahip olduğu belirtilmiş.

Buna ek olarak, Nokia 9'un Carl Zeiss çift kamera kurulumuna sahip olması ve bu kameraların Nokia 8'in kamera kurulumundan üstün olması bekleniyor. Telefon, ekranın altında fiziksel bir ana menü düğmesi ile gelecek ancak, sanal düğmeler kullanılıyor. Nokia 9, 6GB / 8GB RAM, 128GB ROM, IP68 sertifikası ile birlikte geliyor ve arka tarafta parmak izi tarayıcısı olacak gibi görünüyor. Amiral gemisi cihazında bir iris tarayıcı da bulunabilir. Cihazın Avrupa'da 749 avro civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.