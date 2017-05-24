Nokia 9 testlerde ezdi geçti

Nokia’nın, beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9'u, bu çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başında duyuracağı söyleniyor. Akıllı telefon Geekbench'de göründü ve HMD Global TA-1004 model numarası ile kıyaslama platformunda keşfedildi.

İddialara göre Nokia 9, Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve Android 7.1 Nougat gibi özelliklere sahip olacak. Geekbench testinde ortaya çıkan Nokia 9, Geekbench 3'ün tek çekirdekli testinde 2255 puan aldı. 3526 puan ile en iyi olan iPhone 7 Plus'dan sonra ikinci sırada yer aldı ama Xiaomi Mi 6, Sony Xperia XZ Premium, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8 + ve Galaxy S8 gibi diğer telefonların tek çekirdekli sonuçlarından daha iyiydi.

Geekbench 3'te Nokia 9, çok çekirdekli testte 7770 puan aldı. Bu puan, Mi 6, Xperia XZ Premium, Mate 9, Galaxy S8, Galaxy S8 + ve iPhone 7 Plus gibi diğer akıllı telefonlardan daha iyi.