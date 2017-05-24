Nokia 9 testlerde ezdi geçti

Nokia'nın merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9, testlerde Mi 6, Xperia XZ Premium, Mate 9, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve iPhone 7 Plus gibi telefonları ezdi geçti.

24/05/2017 12:30

Nokia’nın, beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9'u, bu çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başında duyuracağı söyleniyor. Akıllı telefon Geekbench'de göründü ve HMD Global TA-1004 model numarası ile kıyaslama platformunda keşfedildi.

 İddialara göre Nokia 9, Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve Android 7.1 Nougat gibi özelliklere sahip olacak. Geekbench testinde ortaya çıkan Nokia 9, Geekbench 3'ün tek çekirdekli testinde 2255 puan aldı. 3526 puan ile en iyi olan iPhone 7 Plus'dan sonra ikinci sırada yer aldı ama Xiaomi Mi 6, Sony Xperia XZ Premium, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8 + ve Galaxy S8 gibi diğer telefonların tek çekirdekli sonuçlarından daha iyiydi.

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Geekbench 3'te Nokia 9, çok çekirdekli testte 7770 puan aldı. Bu puan, Mi 6, Xperia XZ Premium, Mate 9, Galaxy S8, Galaxy S8 + ve iPhone 7 Plus gibi diğer akıllı telefonlardan daha iyi.

 

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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