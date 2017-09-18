Nokia 9'a ilk bakış!

Nokia akıllı telefonlarının şu andaki üreticisi olan HMD Global, yeni telefonları çok hızlı bir şekilde tanıtmaya devam ediyor. Kurulduğu tarihten itibaren bir yıldan az bir sürede Finlandiyalı şirket, dört özellikli telefon ve dört akıllı telefon olmak üzere çok sayıda yeni modeli piyasaya sundu. Bu eğilime rağmen, 2017 yılı bitmeden HMD yine de yeni bir şeyler tanıtabilir.

Düşük özelliklere sahip Nokia 2 akıllı telefonun yolda olduğunu zaten biliyoruz ancak, öte yandan Premium bir model daha geliştirdiğine dair göstergelerde mevcut. Söylenen cihaza Nokia 9 deniyor ve Snapdragon 835 ile çalışan Nokia 8'in büyük ve daha güçlü versiyonu olduğu düşünülüyor.

Üst düzey telefonun arkasını gösteren bir resim son zamanlarda ortaya çıkmıştı. Gördüğünüz gibi, iki cihazın arkaları bu resimde karşılaştırılmış. Nokia 9’un ekranı, Nokia 8’e benzer şekilde kenarları kavisli olabilir. Görünüşe göre, HMD kablosuz şarj özelliği için amiral gemisinde cam malzeme kullanacak.

Ayrıca, parmak izi tarayıcı arkaya yeniden yerleştirildi. Bunun nedeni, Nokia 9'un ön tarafında çerçevesiz bir OLED ekran, hatta Samsung Galaxy Note 8 veya iPhone X gibi özellikli bir ekrana sahip olacak olması.

Diğer söylenti özellikler arasında 13 MP + 13 MP Carl Zeiss çift kamera arka kamera, 13 MP ön kamera, 6/8GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı + microSD desteği, IP68 su ve toza dayanıklı sertifika ve muhtemelen bir iris tarayıcı yer alıyor.

Son olarak, YouTuber Waqar Khan şu ana kadar elde bulunan bilgilere dayanarak bir dizi görüntü oluşturdu. Gayri resmi olsa da, bu resimler bize HMD'nin önümüzdeki amiral gemisinin nasıl bir görünüme sahip olabileceği konusunda bir fikir verebilir.

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