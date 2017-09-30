Nokia akıllı telefonlar için Android P müjdesi!

HMD, bu sene başlatılan tüm Nokia akıllı telefonlarını Android 8.0 Oreo'ya güncelleneceğini taahhüt etti. Ucuz Nokia 3’ün bile yıl sonuna kadar işletim sisteminin yeni sürümüne yükseltilmesi gerekiyor.

Finlandiya şirketi daha da ileri götürdü ve şu anki Nokia akıllı telefonlarının gelecek yıl Google tarafından piyasaya sürülmesinin hemen ardından Android P'ye yükseltileceğini belirtti. Duyuru bugün erken saatlerde Filipinler'deki bir tanıtım olayında yapıldı.

Android P'nin resmi hale gelmesine kadar HMD'nin piyasaya çıkacağını varsaydığımız tüm diğer Nokia akıllı telefonları da Android’in bir sonraki yeni sürümüne yükseltilecek. Belki de söylenen Nokia 2, şirketin en ucuz akıllı telefonu olacak, Android P için yeterince güçlü olmayabilir, ancak iddiaya göre güncellemeyi alacak.