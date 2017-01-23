Nokia, amiral gemisi telefonunu dolaylı yoldan onayladı

HMD Global’in pazarladığı Nokia 6, Çin'de başarılı bir şekilde piyasaya çıktı. Ancak, efsanevi markanın, geçmiş ihtişamını yeniden kazanmadan önce önünde uzun bir yol var.



Nokia, dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinin arasındaki yükselişini sürdürmek için yıl boyunca çeşitli telefonlar hazırlayacak. Nokia 6'dan sonra, bir sonraki Android destekli akıllı telefonlar, şubat ayı sonlarında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) HMD Global tarafından duyurulacak. Bunların arasında, son birkaç haftadır geleceği söylenen bir amiral gemisi akıllı telefonu da bulunuyor.





Nokia'nın amiral gemisi telefonu, bu ayın başlarında düzenlenen CES 2017 sırasında, Qualcomm'un standında görücüye çıktığı söylendi ama çip üreticisi bu iddiayı yalanladı. Bununla birlikte, Nokia Çin, resmi Weibo hesabından amiral gemisi akıllı telefonunu doğrulamış olabilir.



Şirket resmi Weibo hesabından, Nokia’dan yüksek özellikli akıllı telefon isteyen hayranlarına yazdığı cevapta, Qualcomm'un en son ve en iyi işlemcisi Snapdragon 835 tarafından desteklenen bir akıllı telefon geleceğini söyledi.



Nokia'nın amiral gemisi akıllı telefonunu önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC'de mi yoksa başka bir tarihte mi duyuracağı henüz bilinmiyor.