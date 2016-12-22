Nokia, Apple'a dava açtı

Anlaşılan o ki Nokia, Apple’la mutlu bir tatil sezonu geçirmek istemiyor. Finlandiyalı firma, Apple’a ABD ve Avrupa’da iPhone, iPad ve MacBook Pro üzerinde patent ihlali olduğu gerekçesi ile dava açtı.

Şirket, Apple'ın 32 patentini Nokia'nın izni olmaksızın cihazlarında kullandığını ve kullanımları için gerekli telif ücretlerini ödemediğini iddia ediyor. Nokia, 2014 yılında akıllı telefon bölümünü Microsoft'a sattı, ancak şirket o tarihten bu yana tüm varlıklarını kapattı veya sattı. Bununla birlikte, Nokia, birçok akıllı telefonu, tableti ve diğer ürünlerinde kullanıldığını söylediği Nokia Technologies bölümünde binlerce patent bulunduğunu iddia ediyor.

Şirket, davaları açıkladığı basın açıklamasında, Apple'ın 2011'de patentlerinin bir kısmını kullanması için ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtti. Ancak o tarihten bu yana şirket Apple'ı diğer patentlerin kullanımı için de ödeme yapması için çalıştı. Son birkaç yıldır görüşmeler açıkça hiçbir yere gitmedi ve bu nedenle Nokia anlaşmazlıklarını mahkemeye taşıdı.

Nokia, Apple'ın kullandığını ancak ödemediğini iddia ettiği patentler arasında "ekran, kullanıcı arabirimi, yazılım, anten, yonga setleri ve video kodlaması" yer alıyor.