Nokia D1C görüntüleri ve özellikleri tekrar sızdırıldı

Nokia’nın önümüzdeki yılın başlarında tanıtacağı Android akıllı telefon modeli Nokia D1C’nin daha önce sızıntı özelliklerini ve görüntülerini görmüştük. Bu telefona ait yeni bilgi ve görüntüler geldi.

Nokia D1C’nin bir orta sınıf ve bir amiral gemisi olarak iki versiyonda gelmesini bekliyoruz. Her ikisi de Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalışacak. Orta sınıf modele ait olduğu söylenen yeni bir görüntü yayınlandı ve bu görüntünün üretim tesisinde çekilmiş olduğu görülüyor.

Nokia D1C'nin bu sürümünün, Snapdragon 600 serisi yonga setiyle güçlendirilmesi ve 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelmesini bekliyoruz.

Fotoğrafın yanı sıra, hem orta menzilli model hem de amiral gemisi biriminin bazı taslakları sızdırıldı. Birincisi 5 inç ekrana sahipken, ikincisi 5,5 inç ekranla birlikte gelebilir. Telefonların boyutlarının farklı olmasına rağmen her ikisi de 1920 x 1080 çözünürlüğe ekran ile gelecek. İki cihaz arasındaki tek fark amiral gemisi modelinin ön kısmında parmak izi tarayıcı olması gibi görünüyor. Orta sınıf birimi bu özellik olmadan gelecek.

Nokia D1C'nin önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'de resmen tanıtılması bekleniyor. Her yıl düzenlenen fuar, 5 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar sürüyor.

Aşağıda görüntüsünü inceleyebileceğiniz telefonun sonraki sayfalarda taslaklarına bakabilirsiniz.