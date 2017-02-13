Nokia'dan Android'li N Serisi için özel davetiye!

Nokia, geçtiğimiz ay Nokia 6 modeli ile geç de olsa Android platformuna güçlü bir adım atmıştı. Küllerinden yeniden doğan Nokia, şimdi de ay sonu başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde yeni bir Android telefon duyurmak için kolları sıvadı. Nokia N Series olacağı açıklanan yeni Android Nokia telefonlar için bugün özel davetiyeler hazırlandığı ortaya çıktı.

Nokia N Series için basın mensuplarına davetiye gönderen Nokia, davetiyenin içerisinde gizlediği sürpriz ile büyük ilgi çekeceğe benziyor. Nokia N Series'in davetiye kutusunun içerisinde firmanın bir döneme damgasını vuran Nokia N81 telefonu yer alıyor.

Sınırlı sayıda gönderilen Nokia N Series davetiyesinin içinde yer alan Nokia N81, firmanın büyük bir geri dönüşün sinyallerini verdiği anlamına geliyor olabilir. 6. nesil Snapdragon işlemci ile donatılacak olan Android'li N Series telefon bakalım Nokia'nın eski günlere geri dönmesini sağlayabilecek mi?