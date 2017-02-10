Android'li Nokia N serisi geliyor!

HMD ile işbirliği sonucu Android tabanlı telefonu Nokia 6 ile karşımıza çıkan Nokia, şimdi de bir zamanların efsanesi olan N serisini tekrardan hayata geçirmeyi planlıyor. Global pazar yerine şimdilik Çin'de faaliyet gösteren Nokia'nın, MWC 2017 etkinliğinde N Series ismini taşıyacak yeni telefonları tanıtmayı planladığı ortaya çıktı.

NSERIES isminin Çin Patent Ofisi'nde ortaya çıkması ile alevlenen bu iddialar için bir de Baidu üzerinden bir görsel yayınlandı. Yayınlanan görselde uçları değiştirilebilen bir kalem, telefon ve NSERIES isminin yer aldığı logo açıkça görünüyor. Ancak Nokia ve HMD'nin hype yaratmak için böyle bir görsel sızdırdığı düşünülüyor.

Görseli yorumlayacak olursak; Nokia N Serisi ismine yakışır özellikler ile gelecek. Galaxy Note serisindeki gibi kalem desteğinin yer almasını beklediğimiz Nokia N Serisi, donanımı ile üst seviye kullanıcılara hitap edeceğe benziyor.

Kaynaklara göre; Nokia N Serisi telefonun 6. nesil Snapdragon yonga setine sahip olacak. Ayrıca telefonun ilk etapta 500.000 adet üretileceği söyleniyor. Bakalım Nokia bu sefer gerçekten küllerinden yeniden doğacak mı?