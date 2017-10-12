Nokia, ne kadar telefon sattığını açıkladı!

HMD iş birliği ile Android'e geçen Nokia'nın başarılı olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugün Nokia'nın 2017'de sattığı telefon adeti açıklandı. IDC Araştırma Müdürü Francisco Jeronimo; Nokia'nın 2017'nin ilk yarısında toplamda 1.5 milyon akıllı telefon satış gerçekleştirdiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerine ilişkin bu satış rakamları Nokia için büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Özellikle de ilk etapta kendine pazar olarak Çin'i seçen daha sonra Avrupa ve Amerika'ya açılan bir firma için 1.5 milyon satışın daha başlangıç olduğu söyleniyor.

Nokia, 2018 yılında; Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 modellerini tanıtacak. Nokia 2 giriş, Nokia 7 orta ve Nokia 9 ise firmanın amiral gemisi telefonu olacak. Android güncellemeleri konusunda da rakiplerine taş çıkaran Nokia, bu başarısını 2018 yılında da sürdürecek gibi görünüyor.