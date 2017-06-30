Nokia'dan Samsung'a dev çalım!

Nokia bugün, Samsung Electronics North America'ın eski Başkan ve CEO'su Gregory Lee'yi bünyesine kattığını açıkladı. Lee, Nokia Technologies Başkanının ve Grup Liderlik ekibinin bir üyesi rolünü üstlenecek.

Lee, 13 yılı aşkın bir süredir Nokia'ya katıldı ve en son rolü Kuzey Amerika'daki Samsung Electronics işinin hemen hemen tamamını yönetmekti. Akıllı telefonlar, tabletler, ev aletleri ve benzeri Samsung elektronik ürün portföyünün tamamından sorumluydu.

Nokia Başkanı ve CEO'su Rajeev Suri, "Nokia'nın dünya çapında yenilenen bir heyecanla öne geçmesi için doğru lideri seçtik. Gregory'nin yenilikçilik ve operasyonel mükemmellik tutkusu ile küresel tüketici teknolojisi işletmelerini kurma ve yönetme kabiliyeti kanıtlanmış olması onu Nokia'nın sanal gerçeklik, dijital sağlık ve daha sonraki çabalarını ilerletmek için iyi bir hale getiriyor." dedi.

Lee, 30 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir özgeçmişe sahiptir. İşlerinin çoğunda hem Samsung'da hem de ondan önce liderlik rolleri var. Lee, Johnson & Johnson, Kellog's ve Procter & Gamble gibi şirketlerde görev aldı.

Lee, "Nokia Technologies'i yönetme fırsatından heyecan duyuyorum. Nokia Technologies ekibi, tüketici teknolojisi pazarının dinamik ve yüksek büyüme hızına sahip bölümlerinde yenilikçi ürünler ve çözümler üretti ve gelecekte bu başarıya katkıda bulunacak bir konumda bulunmaktan onur duyarım." dedi.