Nokia telefonlar Android O güncellemesini alacak mı?

Finli şirket HMD Global, bu haftanın başlarında, Mobile World Congress 2017'de duyurulan üç Nokia marka akıllı telefonun Haziran ayı sonuna kadar piyasaya çıkacağını doğruladı.



Dahası, akıllı telefonların bu ayın sonuna kadar dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da HMD gibi bir şirket için büyük bir çaba gibi görünüyor.



Ancak HMD’nin, bu hafta Nokia severlere verdiği tek iyi haber bu değil. Finli şirketin bir yetkilisi, Nokia marka akıllı telefonların tümü OEM'ler tarafından kullanılabilir hale getirilir gelmez Android O güncellemesini alacaklarını doğruladı.



Bununla birlikte, Google sonbaharda Android O'yu piyasaya sürse bile, HMD'nin bu güncellemeyi tüm Nokia akıllı telefonları için kullanıma sunması biraz zaman alacak. Finlandiya şirketinin, Nokia 3 , 5 ve 6'nın yanı sıra, yıl sonuna kadar en az üç akıllı telefonu sunması bekleniyor.