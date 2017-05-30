Nokia, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Nokia, geri dönüş yapmak adına HMD Global ile ortaklığa gitmiş ve karşımıza Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ile çıkmıştı. Zamanında Windows Phone'a geçerek asrın hatasını yapan ve batma noktasına gelen Nokia, Android işletim sistemine geçmesi ile yaralarını sarmayı başardı. Ancak Finlandiyalı şirket, Android telefonlarını henüz Avrupa ülkelerine sunmuş değil.

Nokia'nın başta ülkemiz olmak üzere Avrupa ülkelerinde ne zaman telefon satacağı merak konusuydu. Bugün ise bu merakları ortadan kaldıran açıklama Nokia Mobile tarafından geldi. Nokia Mobile, açıklamasında; Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerini 2. çeyrek sonuna kadar piyasaya sunacağız. Ve bu modeller sadece Çin'de değil tüm dünyada satışa sunulacak.

Nokia'nın yeni modellerini Haziran ayı içerisinde resmi olarak satışa sunması bekleniyor. Nokia'nın ülkemize ise Temmuz ayı içerisinde resmi olarak girmesi ve garantili bir şekilde yeni Android telefonlarını satmasını bekliyoruz.