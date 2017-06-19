Android'li Nokia modelleri Türkiye'de!

Windows Mobile ile kan kaybeden ve tarihten silinen Nokia, Android işletim sistemi ile yine eski günlerine dönmek istiyor. Nokia 3, 5 ve 6 modelleri ile Android pazarına resmen giriş yapan Nokia, şimdi bu telefonlarını Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Vodafone, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin Türkiye'de satılacağını açıkladı. Sadece Vodafone'a özel olacak olan Nokia modelleri taksitli fiyatlar ile kullanıcıları bekliyor. Nokia 3 modeli 45 TL'den başlayan, Nokia 5 modeli 60 TL'den başlayan ve Nokia 6 modeli ise 70 TL'den başlayan tarifeler ile taksitli olarak satılacak.

İlk üç ay boyunca sadece Vodafone'da satılacak olan Nokia modelleri, ilerleyen aylarda diğer operatör ve perakende mağazalarda satılacak. Herkesin merakla beklediği yeni Nokia 3310 ise Temmuz ayında Türkiye'de olacak.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri safkan Android arayüzü ile gelecek ve aylık Android güvenlik güncellemelerini alacak.

Nokia 3 fiyatı 950 TL, Nokia 5 fiyatı 1150 TL ve Nokia 6 fiyatı 1350 TL olarak belirlendi.