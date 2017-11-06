Nokia, yeni akıllı saatini tanıttı!

Telefon pazarında HMD ile güçlerini birleştirdikten sonra aktif olmaya başlayan Nokia, giyilebilir teknoloji alanında da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Fransa menşeli Withings firmasını giyilebilir teknolojiler için satın alan Nokia, Steel serisi adını verdiği akıllı saatleri ile karşımıza çıkmıştı. Nokia, bugün Steel ailesine iki yeni üye daha ekledi.

Nokia'nın yeni Steel akıllı saatleri Roze Altın ve Siyah renk seçeneklerine sahip. Limited Edition adı altında satışa sunulan yeni Nokia Steel akıllı saatleri, diğer Steel ailesi üyeleri gibi aynı özelliklere sahip. Tasarımda yapılan bir kaç değişiklik dışında neredeyse ilk Steel saatler ile aynı olan yeni modeller, fiyatları ile dikkat çekiyor.

Yeni Steel saatleri; Roze Altın modeli 149.05 euro ve Siyah modeli ise 129.95 euro fiyat etiketine sahip. Bu renk seçeneklerinin yanında Roze Altın deri kayış ve Siyah deri kayış da ayrıca satılıyor. Roze Altın kayış 30 euro ve siyah deri kayış ise 50 euro fiyat etiketine sahip.