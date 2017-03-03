Nokia Yılan oyunu Facebook ile geri döndü

Cep telefonunuzda daha fazla zaman geçirmeye hazır olun. Nokia telefonlarının evi HMD Global, Facebook'taki Instant Games platformlar arası deneyimin bir parçası olarak kült oyunun yeni versiyonunun geldiğini duyurdu: Snake for Messenger.

Yılan, ilk kez 90'ların sonlarında Nokia telefonlarında yer almıştı ve o tarihten bu yana 400 milyonun üzerinde telefonda oynandı. Kullanıcıların artık nostalji yapmak için eski telefonlarını bulup çıkarmalarına gerek yok.

HMD Global, herkesi Facebook'taki Instant Games platformunda bu ücretsiz oyun çevresinde birleşmeye ve arkadaşlarına meydan okumaya davet ediyor.

Yeni Yılan oyununda neler var?

Orijinalinde olduğu gibi oyuncular, puan alabilmek adına yol üstündeki elma ve böcekleri yemesi için yılanı ekranda hareket ettirecek. Yılan ne kadar yerse o kadar uzayacak ve kontrol edilmesi daha güç hale gelecek.

Her biri farklı bir düzene ve yılan derisine sahip altı seviye var. Oyuncular, üç hızdan birini seçebiliyor. Ne kadar hızlı olunursa o kadar çok puan kazanılıyor. Ayrıca arkadaşlar ya birebir ya da grup olarak liderlik panosunda kimin en yüksek puana sahip olduğunu görebiliyor. Bu da oyuna dostça bir rekabet katıyor.