Nokia'nın amiral gemisi Nokia 9 yine testlerde ortaya çıktı

Bu sabah Geekbench veritabanında “Unknown heart” adlı bir cihazın 26 yeni kaydı yer aldı. Nokia'nın amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9 olan “Unknown heart”, Qualcomm Snapdragon 835 platformu ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Daha önce de canlı görüntüleri ve özellikleri sızdırılan Nokia 9’un, Snapdragon 835 ve 4GB RAM ile gelecek Nokia amiral gemisi akıllı telefonu olduğu söylenmişti. Yeni kayıtlar, yaklaşık bir hafta önce gördüğümüz TA-1004 sonuçlarıyla aynı sonuçlara sahip.

Sadece birkaç gün önce Nokia 9, 8GB RAM ile GeekBench'te göründü. Bir telefondaki o kadar çok RAM'in görünmesi, telefonun rekabetçi Asya pazarlarına gidebileceği anlamına gelebilir. Ancak 4GB RAM ile test edilen başka bir model olduğu için, Nokia 9'un Kuzey ve Güney Amerika gibi 4GB'lık bir standart modeli olduğu düşünülüyor.

Daha önceki söylentilere göre Nokia 9, ABD'de 700, Avrupa'da 750 € fiyat etiketi ile gelecek. Ayrıca Nokia 9'un 5.3 inç QHD ekranı, 64GB dahili depolama alanı olacak ve Quick Charge 3.0 uyumlu olacak. Kamera bölümünde ise çift 13MP kamera ayarı olacak.