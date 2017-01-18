Nokia'nın amiral gemisi Nokia P1 hangi özelliklerle gelecek?

Nokia bu ayın başlarında ilk Android telefonu Nokia 6’yı resmen ilan etti. Nokia 6 orta sınıf özelliklerle gelmesine rağmen satış rekorları kırıyor. Şirketin MWC 2017’de, yüksek özelliklere sahip amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre telefonun adı Nokia P1 olacak.



Rus yayıncı Worket'e göre Nokia P1, Sharp Aquos XX3 adlı bir akıllı telefona dayanmaktadır. Bu telefon, Japonya'da yaklaşıkaltı ay önce piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte, yeni Nokia akıllı telefonu, Snapdragon 835 işlemci (Qualcomm'un en yeni üst uç yonga seti), 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama da dahil olmak üzere geliştirilmiş özelliklere sahip olacak. Ayrıca, 22,6 MP arka kameranın Zeiss sertifikalı olması beklenirken, telefonun gövdesinin toza ve suya dayanıklı IP57 sertifikaya sahip olacağı söyleniyor.



Diğer beklenen özellikler arasında, Gorilla Glass Glass 5 (piksel çözünürlüğü bilinmiyor ancak, büyük olasılıkla 1080x1920 veya 1440x2560) ile 5.3 inç ekran, parmak izi tarayıcı ve hızlı şarj özellikleri ile 3500 mAh pil içeriyor.



Nokia P1, Android 7 Nougat işletim sistemi ile çalışacak. Fiyatına gelince, telefonun 128 GB modeli için yaklaşık 800 $ ve 256 GB için 950 $'dan başlayacağı söyleniyor.



Bu bilgilerin resmi olmadığını, sızıntı ve söylentilerle geldiğini de belirtelim. HMD Global, gelişmekte ve Nokia Android telefonlar pazarlamasından sorumlu yeni kurulan bir şirket. HMD MWC 2017 de Nokia telefonları tanıtacağını daha önce doğrulamıştı. Ayrıca, Nokia'nın yeni akıllı telefon imalat sorumlusu Foxconn, Sharp’ı geçen yıl satın aldı ve bu nedenle, Nokia P1’in Sharp telefonuna dayalı olması mantıklı olabilir aslında.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Nokia P1'in benzeyeceği söylenen Sharp Aquos XX3 görsellerini inceleyebilirsiniz.