Nokia'nın diğer Android telefonları yenebileceği tek özellik!

Yeni Nokia, tüm Android cihazların Android Oreo'ya yükseltileceğine dair söz vermişti. Şirketin oldukça hızlı Android 8.0 güncellemelerini sunmaya hazır olduğu görülüyor ve bu durum diğer Android telefon üreticileri için utanç verici gibi görünüyor.

HMD Global, sadece Nokia 8 için Oreo Beta’yı kullanıcılarına sunması çok etkileyici bir şey değil belki ancak, kesinlikle başkalarının yaptıklarından daha fazlasını sunuyor.

HMD'nin ürün geliştirme şefi Juho Sarvikas, kullanıcılara teste katılmalarını sağlayacak bir bağlantı sağlayan ilk Oreo betanın mevcut olduğunu Twitter üzerinden duyurdu.

Nokia 6, Nokia 5 veya Nokia 3 de dahil olmak üzere daha ucuz Nokia telefondan birini satın aldıysanız endişelenmeyin. Sarvikas, bu telefonların da gelecekte Oreo'yu alacaklarını söyledi:

Nokia telefonlarının nihai Android 8.0 sürümlerinin ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda hiçbir fikrimiz olmamakla birlikte, Nokia'nın mümkün olan en kısa sürede milyonlarca yeni müşteriye Android güncellemesi sunmak istemesi oldukça etkileyici.

Announcing Nokia phones beta labs! Be the first to test #AndroidOreo on #Nokia8 (physical Oreos not included!) https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/GNiNrK31B0