Nokia'nın en güçlü akıllı telefonu için tarih belli oldu

Nokia, geçtiğimiz ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bir özellikli telefon ve birkaç akıllı telefon tanıttı. Finli şirket, bunun sadece başlangıç ​​olduğunu ve yıl boyunca daha fazla duyuru yapacağını söyledi.

Önceki raporlar, Nokia markalı amiral gemisi telefonunun MWC 2017'de tanıtılabileceğini öne sürmesine rağmen, HMD bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Finlandiyalı şirketin bu sene elde edilebilecek en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 835’e erişimi olmadığı için tanıtmaması mantıklı geliyor.

İyi haber, HDM'nin Nokia markalı amiral gemisinin piyasaya sürülmesini çok uzun süre ertelemeyeceği yönünde oldu. Çünkü Çin medyasında çıkan haberlere göre, Finlandiyalı şirketten gelen bir sonraki duyuru, Haziran ayının başlarında gerçekleşecek.

Yakında çıkacak olan Nokia marka amiral gemisi, tam metal bir gövdeye sahip olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi ile donatılmış olacak. Akıllı telefonun iki versiyonu piyasaya sunulacak ve bunlar "küçük" ve "büyük" ekranlar olarak ayırt edilecek. Ayrıca, RAM miktarına dayalı 4GB ve 6GB olmak üzere iki çeşit de olacak.

Aynı kaynak, Nokia'nın amiral gemisinin Zeiss veya PureView teknolojisini destekleyecek bir çift kamera kurulumu hazırlama ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ediyor. Kamera, "en az" 23 megapikselli bir sensöre sahip olacak ancak, çift mercekli bir kurulumla birlikte gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Büyük modeli 650 dolara satılacak ve küçük versiyonun Çin'de yaklaşık 580 $ civarında olması bekleniyor.

Bu yeni söylentiler doğru değilse bile önümüzdeki aylarda HMD Global'in ileri teknoloji ürünü bir Nokia marka akıllı telefonu tanıtmasını bekliyoruz. Bu nedenle, Nokia hayranı iseniz, amiral gemisini almak için yılın sonunu beklemeniz gerekmeyecek.