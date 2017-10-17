Nokia'nın yeni telefonunun tanıtım tarihi belli oldu

Görünüşe göre, HMD yıl sonuna kadar en az bir tane daha Nokia akıllı telefonu kullanıma sunmayı planlıyor. Daha önce yayınlanan söylentiler, Finlandiya şirketinin 2017'de başka akıllı telefonu tanıtmayacağına işaret etmesine rağmen, HMD 19 Ekim için bir tanıtım etkinliği gerçekleştireceğini açıkladı.

Etkinlik Çin'de yapılacak ve bu haftanın ilerleyen saatlerinde tanıtılacak olan Nokia akıllı telefon, büyük perakende ticaret şirketi Tmall'tan satın alınacak. Maalesef, HMD'nin hangi cihazının 18 Ekim'de tanıtılacağını söylemek zor.





Daha fazla hafızalı başka bir Nokia 8 varyantı veya tamamen yeni bir telefon olabilir. Tmall, tanıtacağı yeni akıllı telefon için Nokia 8'de bulunan Bothie özelliğinin yanı sıra bazı OZO Ses özellikleri ile geldiğini de söylüyor.



Söylenen telefon Nokia 7 veya 6GB RAM'e sahip Nokia 8'in gelişmiş versiyonu olabilir. İkincisi, seçilmiş Avrupa ülkelerinde zaten satılabiliyor ancak Çin'de henüz piyasaya sürülmemiş durumda.